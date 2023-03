Gravière de Vufflens-la-Ville – «Les zadistes expriment ce que beaucoup de monde pense tout bas» Autour de Vufflens-la-Ville et de ses activistes retranchés en forêt, une région murmure son ras-le-bol entre gravières, décharges, zones industrielles et trafic. Sylvain Muller Erwan Le Bec

Des activistes se sont installés début mars dans la forêt du Moulin d’Amour, à Vufflens-la-Ville, site visé par un projet de gravière du groupe Orllati. Les militants veulent faire leur propre rapport d’impact, dénoncer l’économie du béton, et sensibiliser les habitants. Le tout avant de plier bagage pacifiquement, jurent-ils, le 3 avril prochain. © Jean-Paul Guinnard/24heures

Les anciens zadistes du Mormont ont changé de stratégie. Exit les barricades et les combats perdus d’avance. Place – on force un peu le trait — à des sortes de «petites ZAD temporaires», moins clivantes, qui veulent tirer leur légitimité d’un combat local peu visible, réveillant riverains et citoyens dans un même grand élan solidaire anticapitaliste.