Occupation du Mormont – Les zadistes publient leurs revendications envers l’État Les occupants de la colline demandent une suspension de l’extension de la carrière, une protection du reste de la colline, une étatisation de la production de ciment et une protection des travailleurs de Holcim. Camille Krafft

Les occupants de la «zone à défendre» du Mormont estiment que «la société a massivement changé en ce qui concerne les questions climatiques» depuis que la décision d’étendre la carrière a été prise, en 2015. Christian Brun

À quelques jours d’une possible évacuation, les occupants de la «zone à défendre» (ZAD) installés sur la colline du Mormont ont publié sur les réseaux sociaux leurs revendications envers l’État de Vaud afin de «clarifier leur position» suite aux «propositions politiques» de ces derniers jours. Parallèlement, les zadistes battent le rappel auprès de leurs soutiens, invités à les rejoindre «pour la semaine la plus charnière de la ZAD».

Dans leurs revendications, les occupants demandent aux autorités de suspendre la décision d’autoriser l’exploitation par Holcim de la parcelle de la Birette qu’ils occupent depuis octobre. Les zadistes rappellent que cette décision a été prise en 2015 par le Grand Conseil lors de l’acceptation du Plan directeur des carrières. Or, «entre 2015 et 2021, la société a massivement changé en ce qui concerne les questions climatiques», arguent les occupants, citant notamment l’Accord de Paris sur le climat (2015), le rapport du Groupe d’experts sur le climat au sujet du réchauffement climatique en 2018 et l’adoption par le Grand Conseil vaudois d’une résolution déclarant l’«urgence climatique» en 2019.

«La population devrait au moins pouvoir se prononcer aujourd’hui pour l’avenir de cette colline dont nous hériterons demain.» Les occupants de la ZAD de la colline

Les occupants de la Birette estiment que leur action a été soutenue «largement par de grandes parties de la population désireuse de préserver ce patrimoine archéologique et surtout cette zone écologique primordiale qui, une fois explosée, ne reviendra jamais à la vie». Selon les zadistes, dont la plupart «n’avaient pas le droit de vote en 2015», la population «devrait au moins pouvoir se prononcer aujourd’hui pour l’avenir de cette colline dont nous hériterons demain».

Comme deuxième revendication, les zadistes demandent que le reste de la colline du Mormont soit immédiatement classé en «zone protégée».

Sortir de la «dépendance au ciment»

Estimant qu’il n’y a «pas de béton écologique» et qu’il n’est «plus opportun de confier [sa production] à des entreprises multinationales», les occupants de la colline demandent en outre que la production de ciment soit étatisée, dans le but de «planifier démocratiquement […] notre sortie collective de la dépendance au ciment et de nous tourner vers des modes de production alternatifs […].»

Enfin, les zadistes demandent à l’État de Vaud de protéger les travailleurs de Holcim et donc de mettre en place «un sérieux plan de reconversion des emplois nocifs à l’environnement vers des emplois écologiques». Ils évoquent une reconversion des chauffeurs du cimentier dans le domaine des «transports publics abordables».