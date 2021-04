Lausanne – Les zadistes s’en prennent à des véhicules de pompiers Des militants ont déversé de la peinture sur des véhicules des hommes du feu vendredi pour dénoncer leur participation à l’évacuation de la ZAD.

La Ville de Lausanne a porté plainte après l’action ayant visé les véhicules des pompiers. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le collectif «Soutien ZAD de la Colline» a réalisé vendredi une action à Lausanne pour dénoncer le rôle des pompiers dans l’évacuation de la ZAD. Vers 15h00, des militants ont déversé depuis le pont Chauderon, à l’aide de bombes à eau, de la peinture sur les véhicules des hommes du feu en contrebas ainsi que des tracts. La Ville porte plainte.

«Nous avons reçu deux ballons de peinture rose. Un est tombé sur le sol, éclaboussant un véhicule, l’autre sur le pont arrière d’un camion», a déclaré à Keystone-ATS Michel Gandillon, porte-parole du Service de protection et sauvetage de la ville de Lausanne.

«La Ville de Lausanne porte plainte. Rien n’excuse de s’attaquer aux sapeurs-pompiers», a réagi le municipal lausannois de la sécurité Pierre-Antoine Hildbrand.

Dans un communiqué, le collectif souligne le rôle des pompiers «dans le harcèlement pendant quatre jours et trois nuits de deux zadistes» au Mormont. Il est inimaginable et scandaleux que des pompiers, qui se sont engagés à porter secours et assistance, et qui sont payés par la collectivité, s’impliquent de la sorte lors d’une évacuation de militants écologistes, écrit-il.

ATS

