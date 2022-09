«Pas de charge», «marche forcée» : c’est, selon «24 heures» du 10 août 2022, le rythme effréné auquel nous convierait la Municipalité de Lausanne quant à l’introduction de limitations à 30 km/h pour le trafic motorisé.

À vrai dire le rythme proposé est d’une retenue très vaudoise. Certes, les zones résidentielles bénéficiant des avantages découlant de l’introduction du 30 km/h en matière de pollution sonore et de pollution de l’air seront plus étendues. Certes, la limitation à 30 km/h a-t-elle été introduite de 22 h à 6 h sur les axes principaux du centre-ville, à la satisfaction des résidentes et des résidents concernés. Il ne s’agit là néanmoins que de mesures palliatives.

D’une part, là où il a été introduit, le 30 km/h n’est que très partiellement respecté, et ce ne sont pas les ridicules sourires mécaniques ayant remplacé les radars qui vont engager à la moindre discipline automobiliste à cet égard. Quant à la limitation nocturne, celle-ci ne concerne que 10% du trafic journalier global…

«La solution? Elle est dans le renoncement au trafic individuel motorisé.»

Alors que faire face aux excès d’un trafic soutenu par SUV surcylindrées, motocycles démesurés et jeeps surdimensionnées? Ce qui est en cause c’est le trafic individuel motorisé (TIM). Non content de contribuer à une part importante des émissions de gaz à effets de serre, non content d’être la cause de nombreux accidents aux coûts en définitive supportés par le contribuable, le développement exponentiel du TIM, conjugué avec celui des transports routiers des marchandises, a provoqué un bétonnage inconsidéré des aires urbanisées comme des zones de campagne; avec les conséquences écologiques dramatiques que l’on connaît, ne serait-ce qu’en raison de l’usage surabondant d’un béton à la production particulièrement polluante.

La solution? Elle est dans le renoncement au trafic individuel motorisé. Non pas que les déplacements, toutes catégories confondues, puissent être assumés uniquement par les transports publics et les différents moyens de la mobilité douce et active. Mais les possibilités sont nombreuses de développement d’un service public de location temporaire de voitures privées, de services publics de taxis, de coopératives d’autopartage.

Pas le moindre sens de la responsabilité

Ne l’oublions pas: fondé sur l’idée d’une liberté individuelle à exercer sans le moindre sens de la responsabilité sociale ni écologique, le TIM a été développé depuis un siècle aux États-Unis, au détriment des chemins de fer et des réseaux urbains et suburbains de trams. Le but: le profit par l’intermédiaire d’une industrie automobile soumise aux seules règles du marché et par conséquent de l’obsolescence programmée. Par la conversion de cet appareil de production aux moyens de transport décarbonés et collectifs, c’est un système triplement polluant qu’il convient désormais d’écarter.

Il en va de notre avenir non seulement climatique, mais plus globalement environnemental et surtout politique, au sens grec du terme.

Claude Calame Afficher plus Prof. hon. UNIL, directeur d’études, EHESS, Paris

