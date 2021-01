Cent cinquante ans déjà! Les habitants des Râpes, c’est-à-dire de Montblesson, Vers-chez-les-Blanc, La Vuilletaz, Le Chalet-à-Gobet et Mauvernay, se sentaient désavantagés de faire partie de la commune de Lausanne, en 1857 déjà, et avaient demandé, avec Chailly et Vennes, à pouvoir se constituer en une commune séparée.

Depuis plusieurs années, un constat fait l’unanimité auprès des habitants dans les quartiers du nord de la ville, à savoir que les services publics se sont raréfiés et que les bâtiments publics ne sont plus entretenus depuis trop longtemps, mais pas uniquement.

En effet, les quartiers du Chalet-à-Gobet, Vers-chez-les-Blanc, Montblesson sont depuis trop longtemps les oubliés des politiques de la Ville. Bien que j’ai essayé en vain d’attirer l’attention auprès de la Municipalité sur cette situation, rien n’y a fait jusqu’à aujourd’hui.

D’autant plus que si nous pouvons nous réjouir de l’arrivée de nombreuses nouvelles familles ces dernières années, les infrastructures et les décisions politiques qui y sont faites donnent un signal qui n’est ni compris, ni accepté par les citoyens.

Par ailleurs, ce sont des quartiers lausannois avec des impôts lausannois. Je me permets de rappeler que la Municipalité a décidé de refuser d’appliquer la baisse d’impôts de 1,5 point, comme pourtant convenu en 2018 avec le Canton, mais de se contenter d’une baisse de 0,5 point. Pour autant, la salle de gymnastique de Vers-chez-les-Blanc ne sera pas rasée pour construire un nouveau bâtiment à la place, bien que je l’avais demandé dans un postulat au Conseil communal. Finalement, ce sera une bonne remise en forme du bâtiment après avoir négocié avec la Municipalité en place. D’autre part, les places de jeu pour les enfants sont inexistantes, ce qui est un comble vu les espaces verts dans ces zones.

Services délaissés

De plus, l’Hôtel Les Chevreuils a été littéralement abandonné par la Ville, qui l’a ouvert aux réfugiés depuis la cessation de son exploitation, rendue impossible par l’état des bâtiments. De surcroît, le bureau de poste a fini par être fermé, comme celui de police quelques années plutôt. Dois-je ajouter le prix des billets de bus – trois zones – pour les Lausannois vivant au nord ou qui souhaitent s’y rendre pour une bouffée d’oxygène?

Après tout, la Ville de Lausanne peut décider de donner accès aux gens dans le camping de Praz-Collet. Elle peut aussi «fluidifier» le trafic sur la route de Berne en supprimant une piste, ce qui reportera sans aucun doute le trafic sur nos chemins déjà bien occupés avec le développement de l‘école hôtelière.

Toutefois, à trop demander à ses administrés des zones foraines, la Ville de Lausanne, sans réelles visions urbanistiques cohérentes, risquerait bien à terme de pousser ces quartiers à s’allier pour créer une commune indépendante et reprendre ainsi en main leur destin fiscal et urbain.