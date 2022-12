Histoire régionale – L’Escalade de 1602 comme on vous l’a rarement racontée L’historienne Béatrice Nicollier narre cette saga genevo-savoyarde en la replaçant dans son contexte géopolitique et géostratégique. Fabrice Breithaupt

L’Escalade de 1602 est l’événement clé de l’indépendance et du patriotisme genevois. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Une nuit de décembre 1602, les méchants Savoyards ont essayé de prendre par surprise la gentille Genève. Mais, grâce au courage de ses défenseurs, dont la légendaire Mère Royaume, la Cité de Calvin a pu repousser la lâche attaque ennemie et rester indépendante. Depuis, chaque 11-12 décembre, pour célébrer cette victoire, les enfants font du porte-à-porte chez l’habitant pour recueillir des friandises, on mange une marmite en chocolat et on chante le «Cé qu’è lainô».