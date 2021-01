Un projet innovant – L’Escargot Rouge veut vendre vite les vins rouges vaudois Les vignerons développent une marque ombrelle pour mieux faire connaître leurs rouges et trouver de nouveaux consommateurs. David Moginier

Landry Pahud (Swiss Creative), Benjamin Gehrig (OVV), Gilles Cornut (CIVV) et Michael Brülhart (Swiss Creative) sont pressés de lancer l’Escargot rouge, nouveau projet de vente de rouges vaudois. CHRISTIAN BRUN

«L’ouvrier boit du rouge vaudois, le patron aussi!» La campagne de promotion de l’Office des vins vaudois en 2016 avait fait tousser un peu au pays du chasselas, mais son directeur de l’époque, Pierre Keller, avait reçu mandat de l’Interprofession de vendre également les rouges, un tiers de la surface viticole, dont les stocks ne cessent de grossir. Cette année, la situation de ces vins n’est pas meilleure, avec 18 millions de litres de rouge en stock, soit environ deux ans et demi de consommation courante. Mais un projet autrement plus ambitieux qu’un simple slogan est en marche et va aboutir, le 1er septembre, sur une nouvelle marque ombrelle, l’Escargot rouge.