Condamnation pénale – L’escroc au prêt Covid s’était offert une Bentley Un peintre en bâtiment a été condamné pour avoir encaissé indûment 500’000 francs. Hormis une voiture séquestrée, il ne reste rien des montants empruntés. Luca Di Stefano

Le prévenu a soutenu que la voiture ne lui appartenait pas. Les juges ne l’ont pas cru. LUCIEN FORTUNATI

Le peintre en bâtiment a rempli le formulaire: un quart d’heure plus tard, 360’000 francs étaient versés sur son compte PostFinance. Alors il a recommencé le lendemain. Sa société étant active à Genève et dans le canton de Vaud, il s’est empressé d’ouvrir un compte à la Banque cantonale vaudoise (BCV). Formulaire identique et voilà 150’000 francs de plus.

C’était il y a exactement un an, au plus fort de la pandémie, quand le Conseil fédéral débloquait des aides urgentes au profit des PME. Un an plus tard, l’entrepreneur fait face à trois juges du Tribunal correctionnel. «Quand j’ai vu l’argent sur mon compte, j’ai eu des étoiles dans les yeux», s’excuse-t-il.