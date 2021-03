Arnaque – L’escroquerie aux panneaux solaires gagne la Suisse romande Comme en France depuis quelques années, des malfrats vendent des équipements à des prix excessifs et en usurpant parfois les logos d’organismes de référence. Philippe Rodrik

D es opérations de démarchage, actuellement menées en Suisse pour vendre des panneaux solaires à des prix abusifs (photo d’illustration). Chantal Dervey

Alerte! Des margoulins font flamber les prix de leurs panneaux photovoltaïques, en Suisse. Dans leurs activités de démarchage, ils ciblent de préférence des familles, propriétaires de logements du type maison individuelle. Leurs méthodes rappellent étrangement celles de malandrins actifs en France, depuis une demi-douzaine d’années.

Des spécialistes de Swissolar, l’Association des professionnels de l’énergie solaire, ont déjà constaté des dépassements dans les prix usuels oscillant entre 50% et 100%. «J’ai pu observer, récemment, une installation de 3 kW proposée à 24’000 francs. Tandis que le prix brut d’un équipement d’une telle puissance, avant toute subvention ou déduction fiscale, se situe le plus souvent entre 10’000 et 15’000 francs», rapporte Leo-Philipp Heiniger, coordinateur romand de Swissolar.