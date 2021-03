Exploration spatiale – L’espace coûte cher, mais il nous le rend au quotidien Deux milliards et demi de francs pour la mission «Perseverance»? C’est peut-être beaucoup, mais outre l’intérêt scientifique, notre vie de tous les jours bénéficie, sans qu’on s’en rende compte, des retombées de la recherche spatiale. Nicolas Poinsot

La mission de «Perseverance» suscite autant d’enthousiasme que de scepticisme: pourquoi dépenser autant? Mais le coût de ces machines et les conditions extrêmes dans lesquelles elles doivent fonctionner poussent les ingénieurs à se dépasser. Keystone

La sonde Perseverance avait à peine posé ses roues sur le sol martien que déjà, sur internet, des critiques se faisaient entendre sur le coût stratosphérique d’une telle mission. Dépenser 2,5 milliards de francs pour faire se balader un rover sur une planète sans vie, tandis qu’au même moment, sur la nôtre, des millions de gens ne mangent pas à leur faim, peut sembler inapproprié. Une question d’autant plus actuelle que la crise économique générée par la pandémie plonge de nombreuses populations dans une situation précaire. Alors consacrer des montagnes d’argent à ce qui peut passer pour des joujoux d’ingénieurs coupés des réalités du monde est-il un luxe dont on devrait raisonnablement se passer? La réponse est évidemment plus complexe et le tableau moins manichéen.