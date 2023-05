Lutte contre la sécheresse – L’Espagne adopte des mesures de plus de 2 milliards d’euros Le pays de la péninsule Ibérique, confronté à une sécheresse historique, a adopté jeudi un plan d’urgence face au manque d’eau.

1 / 1 Le niveau des réservoirs d’eau du pays est tombé à 48.9% de leur capacité début mai (photo d’illustration). JOSEP LAGO/AFP

Le gouvernement espagnol a adopté jeudi un ensemble de mesures de plus de deux milliards d’euros pour lutter contre la sécheresse et le manque d’eau et venir en aide à l’agriculture.

L’Espagne fait face actuellement à une sécheresse dramatique. Le niveau des réservoirs du pays – qui stockent l’eau de pluie en vue d’une utilisation lors des mois plus secs – est tombé durant la première semaine de mai à 48,9% de leur capacité, et même beaucoup plus bas en Catalogne (nord-est) et en Andalousie (sud), les deux régions les plus touchées.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.