Courbe du Covid en hausse – L’Espagne se prépare à un nouveau confinement Confrontés à une vague de contagions, les Espagnols se demandent si les autorités n’ont pas déconfiné le pays trop vite, au nom d’intérêts économiques. Cécile Thibaud Madrid

Pour stopper l’expansion du virus, le premier ministre Pedro Sánchez offre aussi aux régions la possibilité de reconfiner certaines localités en urgence. Madrid, le 25 août 2020. keystone-sda.ch

«Nous ne pouvons pas permettre que la pandémie recommence à prendre le contrôle de notre vie.» Sitôt rentré de vacances, mardi, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, s’est adressé à la population, lançant un double message «d’alerte et de sérénité». Le rythme des contagions s’est emballé ces dernières semaines et plus de 20’000 nouveaux cas ont été enregistrés durant le seul week-end dernier. L’Espagne est le pays d’Europe le plus violemment frappé par le Covid-19, avec plus de 400’000 contagions et 28’800 morts (pour 47 millions d’habitants) depuis le début de la pandémie.