Dessin animé – L’espiègle Maëlys arrive sur le petit écran pour Noël Les livres à succès de Christine Pompéï ont été adaptés dans une série d’animation d’envergure, pour un budget total de près de 3,4 millions. Caroline Rieder

Dans la nouvelle série, Maëlys se balade partout en Suisse, à commencer par Lausanne. DR

On ne présente plus Maëlys, malicieuse brunette de 10 ans, héroïne de la série de livres à succès nés de l’imagination de Christine Pompéï. Après plus de 25 aventures, voilà que l’héroïne de ces romans jeunesse destinés aux plus de 6 ans connaît une vie parallèle sur le petit écran, à découvrir durant les Fêtes, au fil de quinze épisodes de onze minutes. Quinze autres sont en préparation pour la fin de l’année 2023.