Histoire mouvementée – L’Esplanade, bâtiment chéri d’Aubonne, est-elle un boulet? Le monument classé, mais nécessitant d’être rénové, donne du fil à retordre aux autorités depuis des années. Un gouffre financier se cache derrière sa belle histoire et son cachet. Marine Dupasquier

Le bâtiment de l’Esplanade, qui abrite l’Auberge Communale, nécessite entre autres une réfection de sa toiture et de son enveloppe extérieure. Florian Cella

On aime louer son emplacement idyllique et sa vue plongeante sur le Léman. Admirer sa véranda et son unique cachet néoclassique. On se souvient de l’émission tournée par la TSR en 2006 au sein de son auberge, tenue alors par Guillaume Trouillot.

Mais l’Esplanade, bâtiment chéri des Aubonnois, ne serait-il pas un boulet traîné par les autorités?

Le 15 août 2006 se terminait la saga télévisée au restaurant de l’Esplanade. Le chef Guillaume Trouillot (sur le banc), ici entouré de son équipe, avait été mis sous le feu des projecteurs. Alain Rouèche

«Ce bâtiment est constellé d’interventions et de projets d’améliorations, certains aboutissant, d’autres malheureusement pas, raconte Pascal Lincio, historien local et ancien municipal. Une des difficultés majeures qui apparaît est celle de la mixité des locaux, à savoir un restaurant au rez-de-chaussée et une salle de spectacle à l’étage.»