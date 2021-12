Les 25 ans d’une réforme – L’esprit d’EVM 96 souffle encore sur l’école vaudoise Le 1er décembre 1996, 60% des votants acceptaient une refonte du système scolaire qui devait combattre le stress des élèves. Son héritage est toujours vivant. Lise Bourgeois

Dans l’euphorie de ce premier décembre 1996, le conseiller personnel de Jean Jacques Schwaab, un certain Roger Nordmann, se faisait couper les cheveux par son patron. Il le lui avait promis au cas où le scrutin dépasserait les 60% de oui. Le peuple vaudois avait en effet approuvé EVM96 à 60,25%. ARC-Jean-Bernard Sieber

Au rez-de-chaussée de la rue de la Barre, siège du Département de l’instruction publique, les militants sont en effervescence. Le brouhaha joyeux signe un grand soir: jamais les militants n’avaient imaginé que le peuple plébisciterait leur réforme à 60%.

«Le bonheur»

Ce 1er décembre 1996 consacre les socialistes à la tête de l’école, tenue jusque-là par les radicaux. Le conseiller d’État Jean Jacques Schwaab, qui s’est lancé corps et âme dans l’aventure, a voulu une réforme progressiste et égalitaire alors que le canton est traditionnellement sélectif et élitaire. Le bébé s’appelle École vaudoise en mutation, EVM 96.