Victoire 1-0 à Saint-Gall – L’essentiel mais pas plus pour la Suisse La Suisse domine la Lituanie de la tête et des épaules, mais n’inscrit qu’un but. Dommage. Daniel Visentini Saint-Gall

La Suisse vient de marquer le premier but grâce à Shaqiri après deux minutes. Ce sera le dernier aussi. KEYSTONE

Placée sous le signe du rocambolesque avant même le coup d’envoi, quand l’entraîneur des gardiens suisses a remarqué dix minutes seulement avant le coup d’envoi qu’une cage était non conforme, la soirée a commencé avec 18 minutes de retard. Le temps de changer le but. Le temps pour la Suisse et la Lituanie de piaffer d’impatience, un problème de filet s’en étant de plus mêlé ensuite.

Un faux départ. Mais qui ne concernait pas les internationaux helvétiques. Quand le coup d’envoi a enfin été donné, moins de deux minutes ont suffi pour que Shaqiri ouvre le score.