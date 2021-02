Oncologie à Lausanne – L’essor de l’immunothérapie pour vaincre le cancer Le CHUV va initier un protocole de recherche avec des cellules «tueuses de tumeur» de deuxième génération. Ce sera le second centre dans le monde à se lancer. Marie Nicollier

En immunothérapie, les lymphocytes T, «soldats» du système immunitaire, sont multipliés en laboratoire puis transfusés au patient afin qu’ils détruisent efficacement la tumeur. Getty Images

Le 4 février marque la Journée mondiale contre le cancer. Lausanne, qui se veut l’une des capitales mondiales de l’immunothérapie, investit en masse pour développer des thérapies cellulaires. Le principe: perfectionner le système immunitaire du patient pour qu’il éradique lui-même la tumeur. On prélève les cellules «soldats» du système immunitaire, les lymphocytes T, et on les renforce avant de les réinjecter dans le corps du malade. L’espoir porté par cette nouvelle approche est immense puisqu’il s’agit de guérir de cancers qui résistent à tous les traitements.