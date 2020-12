Nouveaux itinéraires pédestres – L’Est lausannois se dévoile à travers neuf balades De nouveaux cheminements balisés invitent à redécouvrir ce territoire varié. Romaric Haddou

Image d’illustration. Les itinéraires explorent les bords du lac comme les zones plus densément bâties. Philippe Maeder

Il devrait y en avoir pour tous les goûts. «Au bord du lac», «De parcs en places», «Entre belvédères et viaducs» ou encore «Entre ville et champs». Le Schéma directeur de l’Est lausannois (SDEL) vient de baliser neuf itinéraires pédestres répondant chacun à une thématique propre, d’où leurs noms. Ces balades traversent Pully, Paudex, Belmont-sur-Lausanne et Lutry avec pour objectif de «mettre en valeur le territoire et ses lieux emblématiques», indique Gil Reichen, syndic de Pully et président du SDEL.

La démarche fait suite à une étude sur les qualités paysagères menée en 2016. «L’objectif était d’identifier ce qu’il faut développer, mettre en évidence ou préserver. Sur cette base, nous avons imaginé neufs parcours qui passent par des endroits caractéristiques et offrent des vues dignes d’intérêt», poursuit Gil Reichen.

Le «Tour des hameaux», conduira par exemple les promeneurs de Chatruffe, à Belmont, au Châtelard, à Lutry, en les «plongeant dans l’histoire moins connue de l’Est lausannois […] entre densité et respiration, entre patrimoine et vignoble». Plus au nord, «Par monts et par vaux» fait la part belle aux prés, cultures et pâturages sur 7,7 kilomètres entre La Claie-aux-Moines et les bois de la Chenaula, à Pully.

Les balades sont disponibles en ligne et consignées dans un guide disponible aux différents guichets communaux. Pour chacune d’elles figurent une brève description, la durée estimée dans le sens de la descente et le tracé ponctué de tous les points d’intérêts.

Les itinéraires définis et balisés, reste désormais à les faire vivre. «À moyen terme, nous envisageons de développer des petits projets le long de ces balades et d’y ajouter des aménagements simples», annonce Gil Reichen.