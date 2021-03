Vevey – L’esthétique de l’infrarouge au Musée de l’appareil photo Les photographies infrarouges du Lausannois Philippe Rahm, réalisées à l’aide d’une caméra thermique, sont à découvrir jusqu’au 29 août au Musée suisse de l’appareil photographique.

Intitulée «Infrarouge - Portrait du 21e siècle», l’exposition temporaire du Musée suisse de l’appareil photographique à Vevey présente actuellement les oeuvres de l’architecte lausannois Philippe Rahm. Philippe Rahm

Le Musée suisse de l’appareil photographique, à Vevey (VD), dévoile actuellement les photos infrarouges du Lausannois Philippe Rahm. Intitulée «Infrarouge – Portrait du 21e siècle», l’exposition temporaire est à découvrir jusqu’au 29 août.

«L’image infrarouge est l’une des signatures visuelles de notre époque. Elle est inquiétante, étrange, hyper-technologique. Elle repère les cas de fièvre dans une pandémie ou constate si un bâtiment est bien isolé. Elle est outil de surveillance autant que de diagnostic», indiquent les responsables du musée.

L’architecte Philippe Rahm tire parti d’une caméra thermique dans sa pratique, soucieuse de développement durable. Il utilise aussi l’appareil pour prendre des portraits de proches, collègues, artistes, personnalités, anonymes. Il saisit également des scènes urbaines ou naturelles.

But créatif et empathique

«L’image utilitaire est détournée vers un but créatif, esthétique, résolument empathique», dit-il. Les ondes de chaleur qui sont à la source de la technique infrarouge se font dès lors chaleureuses. L’appareil de Philippe Rahm superpose une image thermographique à une image réelle.

Lausannois formé à l’EPFL, docteur en architecture, Philippe Rahm vit et travaille à Paris. Il est reconnu pour une approche climatique de son art, entre physiologie et météorologie. Il enseigne en Suisse, en France et aux États-Unis.

