Inauguration à Lausanne – L’état civil signe son acte de renaissance Critiqué pour ses lenteurs, le service a été centralisé. Il traite des demandes en hausse, dont, depuis 2022, les changements de sexe et mariages pour tous. Gregory Wicky

Les nouveaux locaux de l’état civil vaudois, à l’avenue de Sévelin 46, à Lausanne. Keystone/Laurent Gilliéron

Bonne humeur et congratulations, ce lundi matin à Sévelin, pour l’inauguration des nouveaux locaux de l’état civil vaudois à Lausanne. La conseillère d’État Isabelle Moret recevait des mains de ses collaborateurs un acte de naissance symbolique, ceint d’un gros ruban vert et blanc. On célèbre un bébé très attendu: le nouvel état civil, dont tous les locaux ont été regroupés à Lausanne.