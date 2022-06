La réorganisation prend forme – L’état civil s’installera sur un seul site à Lausanne Ce regroupement sur un seul site aura lieu d’ici à la fin de l’année. Actuellement, l’état civil vaudois se trouve à Moudon et Yverdon.

Les officiers d’état civil doivent relever de nouveaux défis en 2022, comme l’augmentation attendue d’au moins 15% des naissances (photo d’illustration). Keystone/PETER SCHNEIDER 1 / 1

La réorganisation de l’état civil vaudois, en délicatesse avec les délais de traitement depuis la pandémie, prend forme. Le Conseil d’État a indiqué jeudi que son regroupement sur un seul site à Lausanne, et non plus à Moudon et Yverdon, aura lieu d’ici à la fin de l’année. Il partagera ses nouveaux locaux avec le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI).

«Il s'agit d'une étape cruciale de sa réorganisation», explique le canton dans un communiqué. Celle-ci s'accompagne d'un projet de refonte de la loi cantonale sur l'état civil de 1987 destiné à «intégrer de manière cohérente les diverses évolutions cantonales et fédérales intervenues depuis» (notamment le registre informatisé à l'échelle suisse et diverses modifications du droit fédéral).

«Ces changements ont vocation à faciliter la disponibilité pour le public et simplifier les démarches. Ainsi, le regroupement à Lausanne permettra l’ouverture de guichets, inexistants jusqu’ici, et le projet de loi prévoit une disposition réduisant les formalités pour les proches d’une personne d’origine étrangère décédée», ajoute le gouvernement.

Quatre nouveaux postes

Face à d’importants retards pris par l’état civil, notamment en raison de la pandémie du Covid-19, dans la délivrance d’attestations officielles en cas de mariage, naissance ou décès, le Conseil d’État avait décidé une refonte de son organisation. En plus du regroupement sur un seul site, quatre postes supplémentaires ont été prévus. Le sujet avait nourri plusieurs interventions au Parlement.

«Le regroupement sur un seul site optimisera la gestion des effectifs et la répartition du volume de travail, facilitera les synergies.»

Pour rappel, les officiers d’état civil doivent relever de nouveaux défis en 2022, comme l’augmentation attendue d’au moins 15% des naissances. Des modifications législatives fédérales majeures sont entrées ou vont entrer en vigueur, dont le mariage pour toutes et tous dès le 1er juillet. De plus, dès le 1er janvier, les déclarations de changement de sexe se font désormais devant l’état civil, et plus devant les tribunaux

Le nouveau site choisi se situe à proximité du quartier du Flon à Lausanne, à l’avenue de Sévelin. Le BCI, qui doit quitter ses actuels bureaux, rue du Valentin, partagera avec l’état civil le 4e étage d’un bâtiment administratif, soit 1500 m2, précise le canton.

Nouvelles synergies

La réorganisation de l’état civil, formellement décidée en 2020, a déjà débuté, avec notamment la simplification de processus et de nouvelles méthodes de travail, est-il rappelé. Elle sera finalisée avec l’exploitation des nouveaux locaux, souligne le gouvernement.

«Le regroupement des collaborateurs de l’état civil sur un seul site optimisera la gestion des effectifs et la répartition du volume de travail, facilitera les synergies au bénéfice des administrés. Les officiers continueront évidemment de célébrer les unions dans les salles de mariage de l’ensemble du canton».

Enfin, le projet de refonte de la loi cantonale sur l’état civil prévoit aussi une disposition autorisant la transmission automatique à la justice de paix des actes d’état civil des personnes décédées de nationalité étrangère, afin d’alléger les démarches des proches.

ATS

