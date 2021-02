Élections au Nacaragua – L’Etat de droit se détériore, prévient l’ONU L’ONU demande une réforme électorale d’urgence au Nicaragua pour les élections présidentielles et législatives.

Michelle Bachelet s’inquiète de la situation au Nicaragua à l’approche des élections de novembre. AFP

L’État de droit se détériore au Nicaragua, s’inquiète jeudi l’ONU, qui demande une réforme électorale d’urgence pour garantir que les élections présidentielles et législatives de novembre soient «libres, justes et transparentes».

«Alors que le Nicaragua approche des élections générales du 7 novembre 2021, l’État de droit continue de se détériorer», a déclaré la Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Michelle Bachelet, au cours de la présentation d’un rapport sur ce pays d’Amérique centrale devant le Conseil des droits de l’homme, qui se déroule en ligne en raison de la pandémie de Covid-19.

«L’adoption récente de plusieurs lois contraires aux droits à la liberté d’association, d’expression, de participation politique et à un procès équitable est un exemple clair de la restriction continue de l’espace civique et démocratique», a-t-elle ajouté, dans un message vidéo.

Rejet absolu

Prenant ensuite la parole, la représentante du Nicaragua, Wendy Morales Urbina, a annoncé que son gouvernement «exprime son rejet absolu du rapport», jugé «unilatéral, partial et manquant d’objectivité».

«Le gouvernement (…) rejette fermement ce type de rapports basés sur l’ingérence et qui cherchent à continuer à dénigrer nos autorités et institutions nationales», a-t-elle ajouté.

Le Nicaragua est secoué depuis 2018 par une grave crise politique. Au pouvoir depuis 2007 et accusé par l’opposition d’avoir instauré une dictature marquée par la corruption et le népotisme, Daniel Ortega, un ex-guérillero sandiniste qui avait déjà été à la tête du pays de 1985 à 1990, pourrait briguer un quatrième mandat consécutif.

En décembre, le Parlement a approuvé une loi contestée qui exclut des élections générales de 2021 ceux qui font la promotion de sanctions étrangères à l’encontre du Nicaragua, une claire référence à l’opposition.

Michelle Bachelet a réclamé l’adoption en urgence de réformes électorales «qui garantissent des élections libres, justes et transparentes», dans le cadre d’un dialogue avec l’ensemble de l’opposition.

«Impunité»

L’ancienne présidente du Chili demande également aux autorités de «mettre immédiatement fin aux arrestations arbitraires, aux restrictions indues à la liberté de circulation, aux menaces et autres formes d’intimidation à l’encontre des personnes participant à des réunions pacifiques ou à d’autres activités politiques, ou exprimant des opinions différentes de celles du gouvernement».

Elle déplore également que le gouvernement n’ait pas encore reconnu «la responsabilité de l’État dans les multiples violations des droits humains commises depuis avril 2018», et explique que «l’impunité» a conduit à la répétition de ces abus.

Selon le rapport, le Haut-Commissariat a documenté sur la période allant du 1er août 2019 au 31 décembre 2020, 117 cas de harcèlement, intimidation et menaces par des policiers et éléments pro-gouvernementaux contre des étudiants, paysans et militants.

Il a également enregistré 34 cas d’intimidations, menaces et autres campagnes de diffamation contre des médias et des journalistes considérés comme des «opposants».

Le Nicaragua a été secoué en 2018 par des manifestations anti-gouvernementales, dont la violente répression a fait au moins 328 morts et 88’000 exilés, selon la Commission inter-américaine des droits humains (CIDH).

Michelle Bachelet a dénoncé à plusieurs reprises les abus commis dans le pays, et a demandé au gouvernement que des représentants du Haut-Commissariat puissent se rendre sur place.

AFPE