Pandémie de coronavirus – L’État de Vaud et la Croix-Rouge cherchent des volontaires Des personnes en emploi partiel, retraitées ou indépendantes ainsi que les étudiants peuvent s’inscrire. Le travail sera rémunéré.

Les prestations «non soignantes» seront rémunérées 33 francs l’heure. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Pour faire face à la pandémie, le canton de Vaud et la Croix-Rouge vaudoise cherchent des volontaires pour renforcer les équipes (soignantes et non soignantes) dans diverses institutions, comme les EMS. Les personnes en emploi partiel, retraitées ou indépendantes ainsi que les étudiants peuvent s’inscrire pour un engagement temporaire rémunéré.

Différents profils recherchés

Un formulaire est mis à disposition dès lundi après-midi sur le site de la Croix-Rouge vaudoise. Le premier s’adresse aux professionnels et étudiants dans le domaine de la santé. Le second a été élaboré pour les volontaires dans les autres domaines, comme la cuisine, l’hôtellerie, l’aide administrative, la logistique ou l’animation en institution.

La Centrale renfort santé de la Croix-Rouge vaudoise contactera ensuite les personnes qui pourront apporter leur aide.

Les prestations «non soignantes» sont payées 33 francs de l’heure. Quant au personnel soignant, il sera rétribué «selon les tarifs et conditions spécifiques établies dans le cadre de cet appel aux renforts», indique le communiqué.

ATS

