Conclusions d'un audit – L'État de Vaud ne protège pas assez vos données La Cour des comptes pointe des manquements au sein de l'Administration en matière de respect de la loi sur la protection des données. Vincent Maendly

L’audit a porté sur la sécurité des données informatisées, à l’aune de la loi sur la protection des données. Vincent Ryser

Des services de l’État de Vaud qui «accumulent souvent les données sans les trier ni les anonymiser». Qui «n’ont pas entrepris de réflexion sur le besoin d’adopter des mesures de sécurisation particulière». Et où l’application des principes de protection des données «relève de l’exception». Voilà quelques constats peu amènes que révèle un rapport d’audit de la Cour des comptes, publié mercredi matin.

En pleine vague de cyberattaques en Suisse, les magistrats se sont intéressés à la manière dont l’Administration cantonale assurait la protection des données des citoyens, dans le contexte d’un recours accru au télétravail. Pour cela, ils ont ciblé cinq services – dont la Direction générale de l’enseignement obligatoire, le Service des automobiles et l’Office du médecin cantonal –, ainsi que trois offices: celui de psychologie scolaire, des bourses d’études et d’apprentissage, et la Direction finances et affaires juridiques de la Santé.