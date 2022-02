Participation aux élections – L’État de Vaud tente de réveiller les abstentionnistes Pour la première fois lors d’élections cantonales, une campagne de promotion se décline dans les médias. Un montant de 200’000 francs y est consacré au titre de l’aide à la presse. Jérôme Cachin

Pour la première fois lors d’élections cantonales, une campagne de promotion se décline dans les médias. DR

Vous verrez ces annonces dans les médias vaudois. Elles vous incitent à aller voter le 20 mars et le 10 avril: «Élire les autorités cantonales, c’est exprimer vos convictions pour l’avenir de votre canton», dit l’une d’elles.

Ces annonces sont évolutives et les messages évolueront. «Il s’agit d’inciter les citoyens à exercer leurs droits civiques et à les rendre attentifs aux erreurs à ne pas commettre avec le matériel de vote», explique Laurent Koutaissoff, chef du Bureau d’information et de communication de l’État.

Lors des dernières élections cantonales, en 2017, le taux d’abstention atteignait presque 60%. Puis, en cours de législature, deux membres du gouvernement ont été désignées lors d’élections complémentaires, habituellement moins mobilisatrices: l’abstentionnisme a grimpé à 66% pour Rebecca Ruiz en 2019 et à 68% pour Christelle Luisier.

La campagne coûte 200’000 francs. Si l’État a déjà promu la participation civique lors des votations, c’est la première fois qu’il le fait pour des élections cantonales. La dépense s’inscrit dans le programme d’aide à la diversité des médias. Les annonces sont placées dans 18 titres: la presse vaudoise et les quotidiens des cantons voisins qui traitent régulièrement de l’actualité vaudoise.

Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d'Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013. Plus d'infos

