Économie verte – L’État doit-il tenir compte de votre bonheur? Faut-il revoir les critères de la performance économique vaudoise? Une majorité de députés le pense. Alors, PIB ou Bonheur brut? Interviews croisées. Simone Honegger

Samuel Bendahan, conseiller national socialiste et Claudine Amstein, directrice de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI). L’un veut jeter le PIB à la poubelle, l’autre estime qu’il « reste un indicateur de référence ». VANESSA CARDOSO

À quatre voix près, le texte était enterré! Contre toute attente, le Grand Conseil a accepté mardi passé d’explorer d’autres mesures de la performance économique. La majorité du plénum attend maintenant un rapport du Conseil d’État. Le texte présentera des solutions pour favoriser une croissance qualitative et non purement quantitative.

Non seulement la gauche mais aussi le centre ont estimé que le produit intérieur brut (PIB) était bel et bien un indice «obsolète» puisqu’il prend uniquement en compte le flux de production et de recettes sans analyser les déprédations infligées à l’environnement ou le bien-être de la population. Le Vert’libéral Jean-François Chapuisat a même évoqué la banque privée Lombard Odier qui défend des arguments identiques sur son site.