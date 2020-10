Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + +

Covid-19 – L’état d’urgence sanitaire rétabli en France dès le 17 octobre Le contenu de l’ensemble des mesures est attendu, mais on parle déjà d’un «confinement nocturne», soit un couvre-feu de 21 heures à 6 heures.

Le gouvernement français a rétabli ce mercredi par décret l’état d’urgence sanitaire à partir de samedi à 00h00 sur l’ensemble du territoire national, en raison de l’aggravation de l’épidémie de Covid-19. Cette mesure avait pris fin le 10 juillet.

«Eu égard à sa propagation sur le territoire national, l’épidémie de Covid-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Elle justifie que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises», indique le compte-rendu du Conseil des ministres.

D’après les médias français, qui attendent l’interview télévisée du chef de l’Etat français à 19h55, le scénario le plus probable consisterait en un nouveau couvre-feu de 21 heures à 6 heures du matin dans les grandes métropoles auxquelles s’ajouteraient des villes de province d’une certaine importance où le virus circule de manière trop active, comme Saint-Etienne, dans la Loire.

Ces couvre-feux – un «confinement nocturne», comme le qualifient certaines sources- pourrait être imposé de 21h00 à 06h00 dans les zones les plus touchées à partir de ce week-end, comme Paris et sa banlieue, Marseille, Lyon, Montpellier, Lille ou Toulouse.

L’état d’urgence sanitaire, qui avait été levé le 10 juillet, offre un cadre juridique permettant d’encadrer certaines restrictions allant jusqu’au confinement.

L’aggravation de l’épidémie, qualifiée de «catastrophe sanitaire», «justifie que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus puissent être prises», indique le compte-rendu du Conseil des ministres. L’épidémie a fait plus de 32'000 morts en France.

