Précarité – «L’État ne doit pas payer des salaires à la place d’employeurs tricheurs» Le MCG et l’UDC défendent leur référendum lancé contre les indemnités perte de gain pour les travailleurs précaires. Eric Budry

Adoptée le 26 juin par le Grand Conseil, la loi proposée par le Conseil d’État prévoit la création d’une indemnisation pour perte de revenu à concurrence de 80%, et ce pour une durée de deux mois. Photo: Lucien Fortunati TDG

Le comité référendaire qui attaque la loi créant une indemnisation financière pour les travailleurs précaires ne bénéficiant pas d’autres aides publiques a présenté jeudi ses arguments. Composé d’élus de l’UDC et du MCG et soutenu, selon ces partis, par «des citoyens de toutes tendances», le comité explique son refus d’un tel mécanisme par une position de principe: son opposition totale au travail au noir et illégal. Le comité a jusqu’au 14 septembre pour recueillir au minimum 5370 signatures valables.