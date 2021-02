Assainissement énergétique – L’État propriétaire veut accélérer les travaux d’isolation Pour six bâtiments particulièrement gourmands en énergie, le gouvernement vaudois demande 86 millions de francs. Il évalue les besoins totaux à 475 millions jusqu’en 2040. Jérôme Cachin

L’Eracom (École romande d’arts et communication) nécessite un investissement de 18 millions. (24 heures/Odile Meylan). C’est le plus coûteux des neuf chantiers énergétiques à lancer. VQH

Le gouvernement vaudois demande pour 86 millions de francs de crédits additionnels pour financer l’assainissement énergétique de neuf des bâtiments qu’il possède. Il poursuit ainsi son programme de travaux, en lui donnant un coup d’accélérateur et en se focalisant d’abord sur les bâtiments les plus gourmands en énergie de son parc immobilier.

Neuf bâtiments sont concernés. Le chantier le plus coûteux sera celui de l’Eracom (École romande d’arts et communication), avec un budget de 18 millions. Construit dans les années 1950, le bâtiment devient propriété de l’État en 1997, qui le transforme et y installe l’école en 2001. Aujourd’hui, l’isolation des façades apparaît «très insuffisante, engendrant des situations d’inconfort dues à des pertes thermiques très importantes», note le gouvernement dans son projet. Certains éléments de l’enveloppe du bâtiment sont carrément «en fin de vie». Quant à la toiture, elle est revêtue d’un «placage métallique» datant de 1979, qui montre des signes d’obsolescence.