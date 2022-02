Les régulateurs face aux scams – L’étau se resserre autour des influenceurs cryptos Après le régulateur français, l’Espagne encadre désormais les conseils d’investissement à haut risque des influenceurs dans les cryptomonnaies. Si le phénomène n’épargne pas la Suisse, la FINMA reste de marbre. Joan Plancade

L’influenceuse genevoise Nabilla a écopé de 20 000 euros d’amende pour sa promotion abusive des cryptomonnaies. Getty Images

«Vous pouvez y aller les yeux fermés.» C’est en ces mots que l’influenceuse et star de télé-réalité genevoise Nabilla Benattia vantait en 2018 l’investissement dans les cryptomonnaies, et la plateforme de trading e-toro. Un post qui lui a valu 20 000 euros d’amende infligés en novembre 2021 par le département du contrôle de la concurrence et de la répression des fraudes.