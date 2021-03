Rive sud du lac de Neuchâtel – L’étau se resserre pour les chalets de la Grande Cariçaie Alors que Fribourg procède aux séances de conciliation suite à l’enquête de son plan d’affectation, Vaud va aussi de l’avant vers un démantèlement. Sébastien Galliker

À l’instar de ces chalets entre Estavayer et Font, quelque 200 constructions sont menacées de démolition le long de la rive sud du lac de Neuchâtel. JEAN-PAUL GUINNARD

Les pelleteuses ne sont pas encore en activité sur la rive sud du lac de Neuchâtel, mais l’avenir des chalets construits depuis cent ans dans la Grande Cariçaie semble toujours plus précaire. Pour rappel, les Cantons de Vaud et Fribourg ont lancé diverses procédures pour faire démonter quelque 200 constructions bâties dans ces sites marécageux d’importance nationale. Et cinq propriétaires vaudois ont déjà démantelé leur bien, tandis que trois autres vont suivre, indiquait le Canton de Vaud la semaine dernière en réponse à une interpellation du député Philippe Cornamusaz.