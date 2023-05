Retour des beaux jours – L’été arrive enfin chez nous Le week-end de la Pentecôte devrait offrir du soleil et de la douceur, estime MeteoNews. La tendance se confirme en début de semaine prochaine. Fabien Lapierre

La plage de Préverenges, un site zéro déchet, sur les bords du Léman. JEAN-PAUL GUINNARD – ARCHIVES

L’embellie météo constatée ce jeudi, malgré la bise, annonce les prémices d’un long week-end des plus agréables. Car après avoir essuyé plusieurs semaines d’un climat frais, nuageux et pluvieux profitant à la verdure, un temps sec et un soleil relativement dégagé devraient durablement s’installer.