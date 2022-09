L’art et l’artisanat battent le pavé tout autour de la cathédrale de Lausanne. Stéphanie Meylan

Cité des créateurs

Pour sa 5e édition, le festival fait le plein avec 55 stands, dont 36 nouveaux. Dans une ambiance à la fête et à la détente, la Cathédrale sera donc ceinturée par une septantaine d’artistes et d’artisans multipliant les savoir-faire bijoutiers, vestimentaires, parfumés, décoratifs et gustatifs. FMH

L’autre grange

C’est la der pour admirer les peintures de Claire Rivier-Sulliger. Grange à Jouxtens

Si, au Jorat, la Grange sublime se réserve aux arts de la scène, celle de Jouxtens mêle les arts avec un égal plaisir. Ainsi avant d’accueillir une expo hommage à Vasile Baboe (15 au 25 sept), elle célèbre le finissage des œuvres de Claire Rivier-Sulliger (10 sept) et se met en mode concert (11 sept, 17 h) avec le groupe d’instruments à vent et à anches Reeds in motion. FMH

Du jazz avec Piano Quattro+

Fondateur de Piano Seven, François Lindemann conserve précieusement son art de multiplication des claviers. Dans cette formation, ils ne sont plus sept mais cinq (François Lindemann, Mirko Maio, Noé Macary, Hiroko Kuramoshi et Andrew Audiger), épaulés par la trompette de Yannick Barman et les percussions de Cyril Régamey. Le traitement électronique est de la partie pour propulser cet agencement acoustique qui promet de belles circonvolutions dans l’écrin boisé de la Grange sublime. BSE

Classique: Orgue à Moudon

Depuis 25 ans, les Amis de l’Orgue de Moudon mettent en avant l’instrument de 1764 de l’église St-Etienne. Le festival de fin d’été se poursuit ce dimanche 11 septembre avec une combinaison rare de l’orgue tenu par Arthur Saunier et des deux cornistes Christophe Sturzenegger et Vincent Canu. Musiques baroques (Vivaldi, Bach, Telemann) et modernes (Messiaen, Reichel). Guy Bovet en solo est attendu le 18, «sur un air de danse». MCH

Scène: Sexe et mollusques

Paul est un scientifique spécialisé dans la sexualité des mollusques. Linda, sa femme, le fait cocu avec Henri, lequel a quitté Linda pour Katia alors qu’il est marié à Marie. Bref, tout un imbroglio… Au Pulloff, Olivia Périat met en scène «La vie sexuelle des mollusques», comédie de Jean-Claude Grumberg, avec une belle distribution. NRO

Jeune public: Village étrange

Dans le village de Chelm, il faut s’attendre à tout! Le Petit Théâtre

Rien ne se passe comme ailleurs dans le petit village de Chelm. Ses habitants ont une logique un peu bizarre mais ils déroulent une philosophie qui, toute loufoque soit-elle, n’est pas si mal que ça! Au Petit Théâtre, le MicMac Théâtre revisite des contes populaires juifs polonais dans «Un petit air de Chelm» (dès 6 ans). NRO

Festival: Moonalps

Le JVAL a peine fini (sur un succès), la Côte accueille un nouveau festival: c’est Bursins qui s’y colle ce week-end, avec une 3e édition pour le Moonalps festival – mais pour la première fois sur deux soirs. L’occasion de finir l’été aux sons electro ou électriques de jeunes groupes helvétiques, avec notamment le rock musclé de Dead Shaman, la house du Dojo ou la pop de Namaka. FBA

Lauz’One sème sa zone

En 2019, on recensait pas moins de 160 nationalités à Lausanne. De quoi se mélanger gaiement, et pourquoi pas au cœur de la ville, dans un festival de deux jours qui met à l’honneur les saveurs visuelles, auditives et gustatives des participants.

Pour sa 2e édition, Lauz’One réunit une trentaine d’invités sur la place de l’Europe. Sur la scène, d’abord, pour de la musique – samba, afro-funk, samba, reggae, flamenco, rap, rock irlandais, etc. – mais aussi de la danse: le gros de la programmation du rendez-vous gratuit met l’accent sur des chorégraphies traditionnelles qui verront se succéder des formations grecques, indiennes, tahitiennes, libanaises, galiciennes, albanaises, rwandaises, etc. Le menu danse se découvre surtout l’après-midi, la musique en soirée et jusque tard dans la nuit.

Dernier volet, et pas des moindres: les stands de nourriture explorent eux aussi les saveurs de partout, et réunissent la population autour d’une même fringale pour la cuisine bien faite, qu’elle provienne d’Érythrée, d’Équateur, du Vietnam, de Pologne ou du Kurdistan, autant de pays dont les associations et centres culturels seront présents aux fourneaux. FBA

Finghin Collins, le piano en majesté

Lauréat du Concours Clara Haskil en 1999, Finghin Collins sera bien présent l’année prochaine à Vevey puisqu’il présidera la prochaine édition du concours de piano. En attendant, l’orchestre Nexus offre une rare occasion d’entendre le pianiste irlandais dans le «Concerto n° 5, dit «Empereur», de Ludwig van Beethoven. Majesté, agilité, profondeur et tempérament, Finghin Collins a toutes les qualités pour emporter les jeunes de Nexus dans son élan.

L’orchestre fondé et dirigé par Guillaume Berney devra faire preuve de la même ampleur dans l’ouverture «Coriolan» de Beethoven et d’une effervescence inextinguible dans la «Symphonie n° 4, «Italienne» de Felix Mendelssohn. MCH

