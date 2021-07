Rendez-vous de la belle saison – L’été des mélomanes se décline sous toutes les formes Tour de Suisse des principaux festivals de musique classique. Matthieu Chenal , Rocco Zacheo

Concours Clara Haskil, répétion pour le concert de finale, avec l’Orchestre du Festival de Zermatt, dirigé par Chirstian Zacharias © Céline Michel

Bellerive, le chic décontracté

Fouler le domaine de la Ferme de Saint-Maurice à Bellerive (GE), c’est renouer avec un spectacle naturel qui saisit: en contrebas et à l’horizon, le lac et le balcon du Jura s’offrent aux regards jusqu’au loin et forment un cadre idéal pour consommer de la bonne musique, en compagnie de jeunes interprètes et de figures confirmées.

Le Festival de Bellerive, c’est cela depuis 1985. Et pour l’édition qui s’achève le 15 juillet, sa fondatrice et directrice Lesley de Senger n’a pas dérogé à la recette. On y croisera donc le violon d’Alexandra Conunova et le piano de Denis Kozhukhin, par exemple, en compagnie de la Camerata du Léman (lu 12 juillet).