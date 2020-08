Les grandes vacances 2020 touchent à leur fin. Lundi, cette rentrée scolaire voulue «aussi normale que possible» par les autorités sera aussi bizarre que jamais pour les élèves – masquée pour les plus grands, arrosée de gel hydroalcoolique et ponctuée de gestes barrières pour les plus jeunes. Tout cela sous la menace diffuse d’une deuxième vague de coronavirus ou d’un cas déclaré qui renverrait tout le monde à la maison.

Ce qui sera très inhabituel également, dans les salles des maîtres comme au bureau et jusque dans les pas perdus du parlement vaudois, ce sont les sacro-saints récits de vacances. «Vous êtes partis où cet été?» De banale, la question rituelle est devenue insidieuse. Observez le petit air gêné de ceux – en particulier nos élus – qui se sont autorisé une escapade hors frontières nationales. Les mêmes qui l’année dernière suscitaient l’envie et un brin d’agacement avec leurs épopées au bout du monde s’excusent presque d’avoir cédé à la tentation de l’ailleurs.

Quant aux infortunés qui reviennent tout juste d’un des 53 pays à risque listés à ce jour par la Confédération – dont l’Espagne, le Kosovo et la Belgique –, ils ne seront pas dans l’open space lundi pour en parler, forcés d’observer une quarantaine de dix jours. Loin de nous l’idée de leur jeter la pierre. Mais pour «24 heures» comme pour un nombre impressionnant d’habitants de ce pays, l’ailleurs, cet été, ce fut ici.

«Pour la rédaction de «24heures» comme pour un nombre impressionnant d’habitants de ce pays, l’ailleurs, cet été, ce fut ici»

Et ce fut loin d’être une punition. Ce samedi, nous publions le 41e et dernier épisode de notre série dédiée à l’exotisme local. Au fil des semaines, nous avons baladé nos lecteurs dans des contrées toutes proches, parfois même juste au coin de la rue, où la nature sauvage tente d’étonnantes percées. Nous nous sommes aventurés dans la savane zurichoise, nous avons bravé les ornières des anciennes routes du sel du Jura vaudois, écouté les oiseaux du Pays-d’Enhaut, marché dans la nuit noire, vogué d’île en île sur le Léman, voyagé dans le temps à bord de trains de légende, admiré le mystère de la formation des Alpes au Géopark de Sardona (GL)…

Sur fond de Covid et d’urgence climatique, les Suisses ont (re)découvert les charmes inépuisables du voyage indigène. La plupart en sont revenus amoureux de leur pays. Mais comment faire durer un amour de vacances? Les gros moyens marketings déployés par l’industrie du tourisme et les aides publiques ont porté leurs fruits. Il en faudra plus pour changer durablement les habitudes, quitte à briser le tabou des tarifs. Car ceux qui ont fait du tourisme intérieur l’ont vérifié à leurs dépens: leur séjour en Suisse leur a coûté en moyenne 20% de plus qu’ailleurs en Europe.