Explosion de couleurs à Martigny – L’été fauve de la Fondation Gianadda Après le succès en or de Turner (plus de 83’000 visiteurs en quatre mois), l’établissement met le feu avec les couleurs pures des Matisse, Vlaminck, Derain ou Marquet. Florence Millioud

C’est cette année 1905 où la présentation de plusieurs peintres dont André Derain (1880-1954) ici avec «Le phare de Collioure» a fait dire au critique d’art Louis Vauxcelles qu’il avait vu des «fauves». Musée d'Art Moderne / Roger-Viollet

Sans irrespect pour ces «Années fauves» qui s’en donnent à cœur joie à la Fondation Gianadda, ni hérésie… on pourrait, chose rare, se contenter de la première œuvre. Antérieure à toutes les autres, elle n’a rien d’un alibi, on est déjà dans le vif du sujet, dans ce que le fauvisme a de passions existentielles et artistiques à transmettre. Tellement ce Matisse, pas plus grand qu’une enveloppe lambda avec ces seize centimètres sur vingt, aspire dans une contemplation infinie.