Trente ans après, les images défilent toujours, un peu floues c’est vrai, photos jaunies d’un moment glorieux. Le 8 août 1992, après plus de cinq heures d’efforts sous le soleil brûlant de Barcelone, Marc Rosset s’écroulait sur la terre battue, ivre de bonheur, vainqueur de Jordi Arrese en cinq sets. Champion olympique, pour toujours. La seule médaille de la délégation suisse aux JO, mais l’or de tout un pays.

Marc Rosset n’en avait pas conscience à l’époque, mais ce jour-là, il a brisé un plafond de verre et ouvert des horizons insoupçonnés. Son héritage est là: montrer que c’était possible.

Pour toute une génération de jeunes tennismen et pour les suivantes, mais aussi pour tous les sportifs suisses, Rosset est celui qui a ouvert un chemin. Son nom est inscrit au palmarès des JO, dans sa discipline, aux côtés des Agassi, Nadal, Murray, entre autres. Bel aréopage. Même l’immense Roger Federer n’y a pas sa place.

Mais le clin d’œil du destin est là, dissimulé derrière la coïncidence: c’est un 8 août que Federer est né. Le jour où Marc Rosset offrait son éternel legs à la Suisse en 1992, le futur génie bâlois fêtait ses 11 ans. On se plaît à croire qu’il a crié de joie davantage pour la victoire du Genevois que pour son gâteau et qu’une part, même infime, de ses rêves s’en est trouvée confortée. Son extraordinaire talent a fait le reste.

Trente ans plus tard, tout ramène donc Marc Rosset à ce jour-là. C’est sans doute injuste et réducteur, au regard de sa superbe carrière. Mais cela dit l’impact de la performance et de la trace laissée. Pour tout ça, bravo Marc.

