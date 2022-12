Élections en Israël – L’éternel retour du «roi Bibi», magicien de la politique israélienne L’étonnant parcours de Benyamin Netanyahou, qui vient de former un nouveau gouvernement israélien… pour la énième fois! Andrés Allemand Smaller

Benyamin Netanyahou et sa femme Sara célébrant la victoire du Likoud au lendemain des élections législatives du 1 er novembre. keystone-sda.ch

Coucou, le revoilà! Une fois encore, Benyamin Netanyahou est de retour. Un an et demi après la chute de son gouvernement en juin 2021, il a annoncé ce mercredi soir in extremis qu’il venait de former le prochain, issu des élections du 1er novembre. Pourtant, c’en était fini de lui, disaient l’an dernier les analystes qui décrétaient la «fin d’une ère». Jamais aucun premier ministre israélien n’avait tenu aussi longtemps que le chef du Likoud: douze ans d’affilée à partir de 2009. Mais cette fois-ci, il leur semblait impossible de voir rebondir le leader conservateur, poursuivi en justice pour corruption, fraude et abus de confiance. «King Bibi» n’en a cure: à 73 ans, l’enfant terrible de la politique israélienne fait son come-back, acoquiné avec l’ultradroite religieuse. Mais qui est donc cet étonnant magicien?