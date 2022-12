Portrait de Philippe Deslarzes – L’étoile du chef brille sur la Suède Le «Promu de l’année» Gault&Millau veut partager sa passion pour la nature scandinave et la pêche artisanale. David Moginier

Il arrive un peu en retard, légèrement essoufflé et profondément désolé. Le chef du Njoerden, à Aubonne, va lui-même chez ses producteurs chercher ce dont il a besoin pour sa cuisine, et cela pèse un peu sur un emploi du temps déjà bien chargé. Avec son pote Victor Lequet, binational lui aussi, Philippe Deslarzes dirige cette ambassade scandinave forte d’un restaurant gastronomique, d’un café, d’un chalet d’hiver et d’un hôtel.