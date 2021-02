Transfert culinaire – L’étoilé Lionel Rodriguez monte au Deck de Chexbres L’ancien chef des Trois Couronnes reprend le piano du restaurant du Baron Tavernier, à Chexbres. David Moginier

Lionel Rodriguez au portail du Deck. MARINA FORNEY

C’est une des plus belles terrasses de la région, ce Deck qui surplombe littéralement les vignes de Lavaux. Le restaurant du Baron Tavernier, à Chexbres, a connu plus d’un chef ces dernières années, jusqu’à Nicolas Patural, qui n’a pas toujours convaincu, peu soutenu par les anciens propriétaires. Le chef a choisi de s’offrir un tour du monde culinaire cette année. Pour le remplacer, un cuisinier plus prestigieux est annoncé. Lionel Rodriguez a dirigé les cuisines des Trois Couronnes, à Vevey, qu’il avait menées jusqu’à 16 points au Gault&Millau, avant de tenter une aventure plus intimiste au Lab, à Corseaux. La pandémie est passée par là, douchant les espoirs du chef toulousain.