Nous avons tous en mémoire les prédictions selon lesquelles des milliers de places de travail allaient disparaître du fait de l’automatisation et de la numérisation. En 2015, le cabinet Deloitte annonçait que la moitié des postes en Suisse était menacée au cours des années ou des décennies à venir, et ce dans tous les secteurs (agriculture, finance, communication). Trois ans plus tard, la société de consultants McKinsey se montrait plus précise en prédisant que d’ici 2030, entre 1 et 1,2 million d’emplois allaient disparaître en Suisse, contrebalancés, il est vrai, par 400’000 postes créés en parallèle, notamment pour mettre en œuvre les solutions de numérisation.



En ce début de printemps 2023, alors que le chômage n’a jamais été aussi bas, la pénurie de main-d’œuvre sévit pourtant presque partout, amplifiée par le rattrapage post-covid et les départs à la retraite des baby-boomers. Le nombre de places vacantes est largement supérieur à celui des demandeurs d’emploi. Où est donc passé le «grand remplacement»?

«La révolution numérique ne se pose pas nécessairement en ennemie de l’emploi.»



Ce n’est pas que la révolution numérique ne soit pas en marche. L’utilisation de robots, de machines, de processus informatisés ne cesse de croître. L’automatisation progresse depuis longtemps dans le monde industriel et elle a pénétré le monde des services. Dans notre caisse AVS, c’est désormais Max qui établit la plupart des décomptes AVS finaux de nos affiliés indépendants, sur la base des déclarations fiscales qu’on lui fait ingurgiter – un boulot barbant consistant en une fastidieuse retranscription de chiffres, toujours susceptible d’une erreur lorsqu’elle est accomplie à la main. Max est un robot, ou pour être plus exact un programme informatique.



Les collaborateurs qui s’y collaient jusqu’ici n’ont évidemment pas été licenciés. Ils prennent plutôt l’arrivée de Max comme une décharge car ils peuvent se concentrer sur une meilleure gestion des cas complexes. Leur fonction s’en trouve valorisée. Par ailleurs, le nombre d’affiliés auprès de notre caisse est en croissance et la machine permet d’absorber le surcroît de travail.

Création d’emplois



Les avancées technologiques accélèrent la productivité, permettant l’augmentation du pouvoir d’achat et du niveau de vie. Sans compter que ces machines et ces programmes, il faut aussi les concevoir, les fabriquer, les installer, les entretenir. Certaines études laissent même entendre que plus les entreprises sont automatisées, plus elles sont compétitives et gagnent des parts de marché pour, finalement, créer des emplois.



La fameuse destruction créatrice de l’économiste Joseph Schumpeter, qui met l’innovation et le progrès technique au cœur du phénomène économique, semble avoir de beaux jours devant elle. Sans compter qu’il y a encore beaucoup de choses que l’être humain ne sait pas faire accomplir par une machine.



Christophe Reymond Afficher plus Directeur du Centre patronal vaudois

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.