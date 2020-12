Bonjour Monsieur Dubochet, Afficher plus

Je suis une jeune quinquagénaire vaudoise, cadre, mère de 4 enfants adultes. Attachée à mon canton, intéressée par la science, j’ai d’abord été très fière de votre Prix Nobel. Mais malheureusement, cette fierté a disparu au profit d’une grande déception, voire d’une sidération.

Comment osez-vous minimiser les propos extrêmement violents que les ZADISTES du Mormont ont fait paraître sur Instagram? Vous rendez-vous compte de la dangerosité de vos propos et du message qu’il véhicule? Vous rendez-vous compte de l’incohérence de votre discours?

Vous excusez un appel à s’en prendre aux personnes et à endommager les biens!!! Le moins que l’on puisse dire est que face à la violence, vous adoptez une attitude «2 poids, 2 mesures» que je déplore amèrement.

Je souhaite que vous puissiez à l’avenir utiliser votre nom et votre autorité morale avec plus de discernement, pour le bien de notre canton et de notre pays.

Je vous remercie de m’avoir lue et vous adresse mes salutations.