Événement insolite à Bavois – Leur circuit de petites voitures réveille les âmes d’enfants L’Amicale du Grand Prix de Bavois partagera à nouveau sa passion avec le grand public les 20 et 21 août prochains. Sylvain Muller

Alain Raccoursier est un des membres du comité d’organisation du Grand Prix de Bavois, course de petites voitures sur circuit. Odile Meylan

«Faire des courses sur un circuit de petites voitures, bof. Mais comme papa, maman et mon frère étaient dans l’organisation, j’ai accepté de m’occuper des réseaux sociaux. Et puis, un jour, j’ai essayé et je me suis fait avoir! On se prend tout de suite au jeu, on cherche comment dépasser et on ressent de vraies montées d’adrénaline.»

À 19 ans, Magali Raccoursier est sans doute la meilleure ambassadrice du Grand Prix de Bavois, une course-initiation de slot racing, dont la 4e édition se déroulera les 21 et 22 août prochains. Car comme beaucoup de monde, elle ne voyait pas vraiment l’intérêt de faire tourner en rond ces petites voitures électriques commandées à distance sur un circuit.

«Comme Sardou»

Son papa Alain, également membre du comité d’organisation, en rigole: «C’est comme Sardou, c’est un truc de vieux qu’on fait découvrir aux jeunes et après ils apprécient.» C’est d’ailleurs ses souvenirs de jeunesse qui étaient remontés lorsqu’il avait découvert un circuit installé pour une fête à Suchy il y a quelques années. «Avec les copains, on a tout de suite recroché au truc. Avec ça, on retrouve son âme d’enfant.»

C’est ainsi qu’est née l’Amicale GP de Bavois, qui a d’abord organisé des événements plus ou moins privés, avant d’ouvrir ses portes au grand public l’an passé, avec succès. «Sur les deux jours, on a eu plus de 400 participants âgés de 16 à plus de 60 ans», apprécie le responsable sponsoring.

«Elles roulent à 25 km/h. Mais si on rapporte à l’échelle 1/1, ça fait du 600 km/h.» Alain Raccoursier, membre du comité d’organisation du GP de Bavois

Près de six heures sont nécessaires pour monter le circuit de 140 m de long, ce qui en fait la plus longue piste démontable d’Europe. «Avec le virage Alain Berset, à prendre réellement aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire», souligne avec malice celui qui travaille comme formateur des chauffeurs aux transports publics de la région morgienne MBC.

Durant le week-end, une quarantaine de bénévoles est mobilisée pour gérer les courses, leur tâche principale étant de remettre sur le circuit les voitures des concurrents ayant péché par excès d’optimisme. Car la maîtrise des petits bolides au 1/32e n’est pas si évidente que cela. «Elles roulent à 25 km/h. Mais si on rapporte à l’échelle 1/1, ça fait du 600 km/h», calcule Alain Raccoursier.

