Vélo au féminin – Leur envie de pédaler les a rendues plus fortes L’ultra-cycliste Marjorie de Goumoëns conduit un groupe de femmes à deux-roues, dont certaines vont rouler sur une étape à la veille du Tour de France. Joel Espi

Mené par Marjorie de Goumoëns, le peloton féminin grimpe les routes de Lavaux. Certaines ont pour but de rouler Dôle - Lausanne le 8 juillet prochain. Patrick Martin

«Je me suis acheté un vélo sans me demander si c’était pour les hommes ou pour les femmes». À l’instar de ses camarades de rides – les sorties en groupe –, Gaëlle Grenacker, 36 ans et deux enfants, fonce en direction de «son» Tour de France. Mercredi soir, elles sont une bonne douzaine à grimper les côtes de Lavaux, entre femmes, sous le coaching bienveillant de Marjorie de Goumoëns. En ligne de mire, pour certaines, une course à J-1 sur l’étape Dôle - Lausanne.