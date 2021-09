Rénovation d’une locomotive – Leur «maîtresse rouge» ouvre ses portes après un chantier d’une décennie À Givrins, les travaux de rénovation d’une automotrice de 1914 commencés en 2010 semblaient s’éterniser, mais l’engin rouge flambant neuf sera finalement présenté au grand public ce samedi. Marine Dupasquier

L’association Nyon-St.Cergue Rétro rénove depuis plus de dix ans une automotrice centenaire. Le projet est à bout touchant. Vanessa Cardoso

Dissimulée dans un vaste hangar érigé sur le site de la compostière de Givrins, une rutilante locomotive rouge de 1914 s’apprête à être sortie de sa coquille géante afin d’être présentée au public, le 4 septembre. Après plus d’une décennie de travaux pour la remettre à neuf, l’événement est presque symbolique.

Car le projet date. En 2008, l’association Nyon-St.Cergue Rétro est créée, en anticipation du centenaire de la ligne Nyon-Saint-Cergue-Morez, ouverte par paliers entre 1916 et 1921. Mais le délai du chantier est repoussé à plusieurs reprises. «On a probablement un peu sous-estimé la quantité de boulot que ça représentait, évoque Denis Sippel, président de l’association. On était plus nombreux au début, mais certains ont été découragés en cours de route.»

20’000 heures de boulot

Derrière la lubie de retaper entièrement une ancienne automotrice, il y a tout d’abord le facteur émotionnel: ces trains au charme vieillot, les membres du comité les prenaient en étant gamins, pour se rendre à l’école. L’idée de les voir disparaître complètement de la mémoire collective est donc dure à accepter. Ensuite, il y a le brin de folie pleinement assumé de cette bande d’amis zélés qui ont passé au total entre 15’000 et 20’000 heures pour remettre à neuf celle qu’ils surnomment leur «maîtresse rouge».

À l’époque, la rame possédait une 3 e classe, un fourgon et un local pour la poste. Quelques années plus tard, la poste a été enlevée et remplacée par une 1 re et une 2 e classe. Photo prise en 2011. Alain Rouèche Une partie du comité: Pierre Gonthier, menuisier, Gilbert Banderet, électricien, Gilles Mouchet, responsable technique, et Denis Sippel, président du comité. Vanessa Cardoso Denis Sippel, président de l’Association’Nyon-St.Cergue Retro (2e depuis la dr.), entouré de quelques-uns des bénévoles qui œuvrent à la rénovation. Alain Rouèche 1 / 3

Avant la remise à neuf, il a d’abord fallu rapatrier le monstre. Mise en service en 1918, la rame en question faisait la totalité du trajet Nyon-Morez (F), jusqu’à ce que la ligne ne rejoigne plus le tronçon français, dès 1958. Quelques décennies plus tard, en 1985, les NStCM décident de se débarrasser de leurs quatre vieilles rames et les envoient sur le chemin de fer de la Mure, non loin de Grenoble. En 2010, c’est donc par un convoi exceptionnel de 86 tonnes que la fameuse locomotive est ramenée «aux sources», dans le district de Nyon.

«Il fallait quand même être un peu fou pour faire ce qu’on a fait.» Denis Sippel, président de l’association Nyon-St.Cergue Rétro

Démonter les tôles de la charpente; réviser, sabler et repeindre les éléments en acier; rénover les parties électriques… La liste pourrait continuer encore un moment. Cette aventure a été immortalisée à travers des dizaines – voire des centaines – de photographies, aujourd’hui rassemblées dans des albums-photos et stockées dans la cafétéria du hangar. Denis Sippel s’empare de l’un de ces ouvrages et le feuillette: «Il fallait quand même être un peu fou pour faire ce qu’on a fait», lâche-t-il avec un sourire en coin.

Velours rouge

En sachant que la rénovation d’un seul fauteuil prend une journée entière, on réalise mieux l’ampleur du chantier. «Toutes les pièces ont été refaites une à une, de la manière la plus fidèle possible à celle d’origine», précise Denis Sippel. Dans certains cas, les pièces ont été reconstruites à neuf – c’est le cas de la plupart des boiseries – ou prélevées sur une autre locomotive de la compagnie de chemin de fer. «Elle est similaire à la nôtre, mais a été complètement écrasée il y a quelques années, donc on ne pouvait plus rien en faire.»

Vanessa Cardoso Vanessa Cardoso Vanessa Cardoso 1 / 4

Au total, les coûts du projet se sont élevés à près de 800’000 francs, une somme récoltée par le biais de nombreux sponsors et donateurs de la région. «Nous n’avons jamais eu besoin de nous arrêter à cause du manque d’argent, c’est une véritable chance, souffle le président avec reconnaissance. Les entreprises de la région ont aussi joué le jeu, en nous prêtant des machines et du matériel.»

Train rétro touristique

Le rêve de l’association est bien entendu de voir le fruit de ses efforts récompensés. «On voudrait que la locomotive puisse être remise sur les rails et devenir une attraction, précise Denis Sippel. On a plein d’idées, on aimerait par exemple installer un bar dans un ancien wagon marchandises ou encore y accrocher un wagon d’époque.»

«Ils ont peur que si l’association s’écroule, ils ne sachent pas que faire de toute cette ferraille.» Denis Sippel, président de l’association Nyon-St.Cergue Rétro

Mais la fréquence augmentée des trains sur la ligne Nyon-Saint-Cergue rend difficile l’insertion d’une automotrice ne dépassant pas les 40 km/h. «Il nous faudrait déjà un endroit à proximité des rails pour l’abriter», explique le président. Pour que la loco soit totalement achevée, il ne manque plus qu’à monter les freins magnétiques sur les rails. Suite à quoi elle pourra, si l’occasion se présente, circuler comme autrefois.

