Football – L'Euro M21 débute mercredi: mode d'emploi Le tournoi commence cette semaine en Roumanie et en Géorgie. Une Suisse ambitieuse dispute son premier match jeudi face à la Norvège.

Le Vaudois Dan Ndoye sera l’une des armes de la Suisse M21 à l’Euro. KEYSTONE

Où et quand?

La Roumanie et la Géorgie accueillent en binôme l’Euro M21. La compétition s’étalera dans cinq villes et huit stades, à partir du 21 juin (mercredi). La Suisse disputera sa phase de groupes dès jeudi à Cluj. La finale se disputera le 8 juillet dans la ville géorgienne de Batoumi, à la Batumi Arena (20’000 places).

Le groupe de la Suisse

Éliminée en phase de poules lors de la dernière édition (2021), l’équipe de Suisse aura la tâche rude. Elle entrera en lice jeudi (18h) face à la Norvège, avant d’en découdre avec l’Italie dimanche (18h) puis la France trois jours plus tard (20h45). Les deux premières places du groupe offrent un ticket pour les quarts de finale.

Une équipe made in Super League

Comme elle en a pris l’habitude, l’équipe nationale M21 jouera un rôle de vitrine pour le championnat suisse. Sur les 23 sélectionnés par Patrick Rahmen, un entraîneur qui filera à Winterthour après l’Euro, 21 évoluaient cette saison au pays. Quatre en Challenge League, les 17 autres en Super League.

Un léger accent romand

Ce n’est plus tout à fait l’équipe à forte consonance francophone qui avait fait tomber la France un soir de novembre 2019 à Neuchâtel (3-1), avec dans ses rangs Bastien Toma, Andi Zeqiri, Jordan Lotomba, Jérémy Guillemenot ou Anthony Racioppi. L’époque a changé, même si Dan Ndoye est toujours là, sans doute plus fort que jamais, et que la Romandie n’est pas en reste. Surtout le canton de Genève, qui sera représenté par Becir Omeragic, Zeki Amdouni, Kastriot Imeri et Nicolas Vouilloz. Côté vaudois, on peut compter sur Gabriel Barès et Dan Ndoye. Tandis qu’en Valais, on se consolera avec la présence dans l’équipe de l’ancien Sédunois Filip Stojilkovic, tout frais promu en Bundesliga avec Darmstadt.

Les qualifications

Les Suisses ont pu accéder à l’Euro grâce au statut de meilleurs 2es de leur groupe de qualification. Ceux-ci avaient logiquement dû céder la première place aux Pays-Bas, qu’ils avaient néanmoins tenus en échec à Lausanne en octobre 2021 (2-2, doublé de Noah Okafor, défaite 2-0 au retour). Sinon, sept victoires et un seul faux pas en huit rencontres (1-1 contre la Moldavie).

Les adversaires

C’est face à l’adversaire le plus à sa portée que la Suisse commencera son tournoi. Demi-finaliste en 2013, la Norvège avait manqué la qualification lors des quatre derniers Euros. Selon le site «Transfermarkt», la valeur de son effectif est estimée à 40 millions d’euros, contre près du double pour la sélection de Patrick Rahmen (74 millions). On parle en revanche de près de 300 millions pour l’Italie et 415 millions pour la France.

Invaincus en qualifications, les Italiens codétiennent avec l’Espagne le record de titre dans la compétition (cinq), mais attendent de remonter sur la plus haute marche du podium depuis 2004. Les Tricolores n’ont eux plus fait main basse sur le trophée depuis 1988. Vainqueur du Portugal en 2021, l’Allemagne est tentante du titre.

Des tickets pour les Jeux de Paris

Adeptes des slogans anglais, l’équipe nationale M21 vient de mettre sur pied son «Road to Paris». Une formule qui place la qualification pour les prochains Jeux olympiques au centre de ses objectifs. C’est ambitieux, mais c’est aussi rappeler que les Helvètes s’appuient sur une très jolie génération, emmenée à mi-terrain par les cracks Fabian Rieder (Young Boys) et Ardon Jashari (Lucerne), sans parler de Zeki Amdouni, qui ne cesse de marquer avec l’équipe A.

Pour obtenir l’un des tickets pour les Jeux, la donne est simple: il faut finir parmi les trois premiers du tournoi. Quitte donc à passer par une petite finale le 7 ou 8 juillet.

