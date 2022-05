L’homme le plus riche du monde se heurte aux règles européennes qui rendent les géants du web responsables des propos qu’ils diffusent.

Que deviendra Twitter passé sous la coupe d’Elon Musk? Plus de «liberté», plus de «transparence» a promis le patron de Tesla et de SpaceX, lundi soir, en esquissant des changements majeurs pour le réseau social, après le succès de son raid à 44 milliards de dollars.

L’homme le plus riche du monde ne s’est en revanche pas attardé sur un terme en passe de devenir incontournable sur le Vieux-Continent: la «responsabilité» qui pèsera sur chaque message, chaque vidéo, envoyé à la volée.

«Ce rachat va, tôt ou tard, se transformer en une vaste partie d’échecs entre Elon Musk et l’Union européenne – qui, sous l’impulsion notable de la France, est en pointe dans la régulation de l’activité des réseaux sociaux américains», avertissait dès mardi matin Philippe Amez-Droz, expert du secteur des médias à l’Université de Genève.