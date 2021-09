Vaccination contre le Covid-19 – L’Europe lance la troisième dose en ordre dispersé Alors que 70% des adultes européens sont vaccinés, certains pays lancent le rappel pour les personnes âgées et à risque. Virginie Lenk

La France a lancé le 1 er septembre sa campagne de rappel. AFP

En Israël, la troisième dose est désormais accessible à partir de 12 ans, avec déjà plus de 1,9 million d’Israéliens vaccinés trois fois. L’Europe, avec quelques mois de retard, réfléchit au rappel pour les personnes âgées et à comorbidités. Certains pays franchissent le pas ce 1er septembre, d’autres hésitent. Tour d’horizon.

En France

C’est ce mercredi que le gouvernement français lance la troisième dose. Sont visés les plus de 65 ans et les plus fragiles, soit 18 millions de personnes susceptibles de recevoir le rappel, estime le Ministère de la santé. Un délai d’au moins six mois devra s’être écoulé entre la deuxième et la troisième dose de vaccin, contre cinq en Israël. La campagne dans les maisons de retraite commencera le 13 septembre et sera terminée à la mi-octobre. L’idée est aussi de coupler ce rappel avec le vaccin contre la grippe, pour limiter les déplacements.