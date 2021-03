Banque en ligne – L’Europe, le nouveau terrain d’expansion de Swissquote Soutenue par des résultats 2020 flamboyants, la principale banque en ligne de Suisse compte accélérer sa croissance hors de nos frontières. Olivier Wurlod

Marc Burki, CEO de Swissquote, estime que l’atout «suisse» de Swissquote devrait permettre à la banque en ligne de se démarquer sur le territoire européen . LMD

Il y a un an environ, Internaxx Bank SA était rebaptisée Swissquote Bank Europe SA. La première banque en ligne de Suisse bouclait ainsi l’intégration de cet établissement luxembourgeois acquis pour 32 millions quelques mois plus tôt.

Comprenant en majorité des investisseurs internationaux et des expatriés, cette nouvelle filiale doit permettre à Swissquote d’étendre son influence à travers tout le continent. «Internaxx nous a permis de poser un pied en Europe et de pouvoir accéder au précieux passeport financier européen, ce droit pour une banque comme la nôtre d’y vendre nos services et produits», explique le CEO Marc Bürki.