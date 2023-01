Forum économique mondial – L’Europe montre les dents pour affirmer sa souveraineté énergétique À Davos, la présidente de la Commission européenne assure l’Ukraine de son soutien «aussi longtemps qu’il le faudra». Pierre Veya - Davos

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, s’est exprimée ce mardi devant les participants à la 53 e édition du Forum économique mondial. KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIÉRON

La salle était pleine et silencieuse. On devinait que les discours d’ouverture seraient graves. Ils l’ont été d’emblée avec Klaus Schwab et les propos d’Alain Berset, estimant qu’on ne pouvait plus tolérer les agressions au droit international. Mais, évidemment, l’émotion est montée avec les mots simples d’Olena Zelenska, parlant concrètement de la guerre, de la barbarie russe et d’une stratégie qui «vise tous les autres pays».